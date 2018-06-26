Поветкин сразится с Джошуа за чемпионский пояс

Подписание соглашения на этот бой планируется 29 июня

Чемпиону по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа дали 24 часа, чтобы он подписал контракт на бой с россияниным Александром Поветкиным. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA в супертяжёлом весе.

«Из-за того, что с Деонтеем контракт Энтони до сих пор не утверждён, мы предоставили команде 24 часа на подписание контракта, предусматривающим бой с Поветкиным», — приводит слова главы Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Хесуса Мендосы Sky Sports.

Ранее Джошуа заявлял, что ему интересно сразиться с гражданином Соединённых Штатов Деонтеем Уайлдером.

Ранее Поветкина обвиняли в применении допинга, однако боксёр доказал, что является «чистым» спортсменом.