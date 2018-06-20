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Обидчик Майка Тайсона — о предстоящем бое против легковеса: Да я сам в шоке!
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Обидчик Майка Тайсона — о предстоящем бое против легковеса: Да я сам в шоке! 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, британский ветеран-гейткипер супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Дэнни Уильямс (52-26, 39 КО), известный прежде всего сенсационной победой над легендарным американцем Майком Тайсоном (50-6, 44 КО), 28 июля в Абердине (Шотландия) встретится с местным бойцом Ли Макаллистером (35-3, 9 КО), выступающим за карьеру преимущественно в пределах веса 61,2-63,5 кг и не боксировавшим с 2013 года.
«Макалистер был достаточно таки крутым легковесом в своё время, — помянул старое Уильямс в интервью Aberdeen Evening Express. — Когда-то я видел парочку его боёв. Реально хороший боксёр. Но как бы там ни было, он — легковес, а лезет драться с супертяжем. Признаться, я сам в шоке».
«Неспроста в мире бокса есть такая штука, как весовые дивизионы, — мыслит Уильямс. — Продемонстрирую Макалистеру, что ему не стоило вызывать в ринг большого парня. А если он ещё и решит порубиться, то это вообще будет плёвым делом — вынесу его за три раунда. Когда-то парень хорошо двигался. Возможно, кое-что из этого осталось при нём. Но в любом случае, я его снесу с ринга».
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