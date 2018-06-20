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Чемпион ACB Раисов сменил весовую категорию
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Чемпион ACB Раисов сменил весовую категорию 

SPORT24.ru 6 часов назад
Чемпион ACB в полулегком дивизионе Юсуф Раисов сообщил, что будет драться в другой весовой категории.
«Моя карьера в полулегкой весовой категории окончена, я провёл 13 поединков в данном весе, у меня была цель, и мне удалось её реализовать. Открывается новая глава в моей карьере. Легкая весовая АСВ насыщена сильными бойцами, а это значит, что глава будет очень интересной как для меня, так и для зрителей», — написал Раисов на своей страничке в Instagram.
Напомним, Раисов завоевал чемпионский пояс ACB в мае текущего года, в первом раунде победив Марата Балаева.
Таким образом, Раисов оставил титул в полулегкой весовой категории вакантным.
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