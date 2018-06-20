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Британский джорнимен рассказал, как в субботу побьёт олимпийского чемпиона
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Британский джорнимен рассказал, как в субботу побьёт олимпийского чемпиона 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
23 июня в Париже (Франция) местный победитель ОИ-2016 в супертяжёлом весе Тони Йока (4-0, 4 КО) проведёт 10-раундовый поединок против британского джорнимена Дэвида Аллена (13-3-2, 10 КО). В преддверии боя Аллен рассказал о том, что ждёт непобеждённого фаворита
«Тони Йока — большое имя во Франции, хотя лично я никогда о нём не слышал, — признаётся Аллен в интервью Sky Sports. — Он хороший аматор, хороший 3-раундовый боец. Но нас ждёт 10-раундовый поединок. Сможет ли он делать то, что делал 3 раунда, на протяжении 10-ти? Не знаю. Если сможет, то побьёт меня».
«Короче, я выйду и перебоксирую золотого олимпийского медалиста, побью его разумом и мобильностью, — заверил британец. — Люди начнут относиться ко мне серьёзно. Я заведу его во вторую половину поединка, после чего он разочаруется и устанет, а я воспользуюсь своей физической силой и тяжёлыми кулаками. Мы будем работать в корпус и голову, будем бить его куда только возможно, пока рефери не скажет мне остановиться. Посмотрим, насколько он крепок и крут для этой игры, потому что ему понадобится вся его воля, когда бой перевалит за экватор, даю вам миллион процентов. Ему меня не остановить, я не сдамся».
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