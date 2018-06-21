Джош Тейлор признался, как планирует побеждать Виктора Постола

Британец Джош Тейлор (12-0, 11 КО) предполагает, что одержит победу над бывшим чемпионом мира Виктором Постолом (29-1, 12 КО) из Украины благодаря скорости и таймингу. Бой состоится 23 июня в Глазго (Великобритания) на арене SSE Hydro.

«Никаких сомнений в том, что Постол — боец мирового уровня, — говорит Тейлор. — Виктор является бывшим чемпионом мира, а проигрывал только Теренсу Кроуфорду , причём решением судей, а не досрочно. Поэтому мне стоит быть внимательным. Уверен, атмосфера на арене будет просто невероятной. Это добавит мне сил. Я буду словно Кинг-Конг, никому меня не остановить».

Тейлор признаётся, что не будет делать ставку на ранний нокаут: «Бой может пойти по-разному. Противостояние по технике или зрелищное рубилово. Сперва, в стартовых раундах, мы будет присматриваться друг к дружке. Мы ведь оба выходцы из любительского бокса. Мне стоит быть внимательным и сдерживать себя. Нет смысла включаться на полную катушку со стартового гонга. Всё-таки Постол очень опытный парень».

«Но всё в ринге круто поменяется в тот момент, когда я начну наносить по нему точные удары, — хорохорится проспект. — Как только я обработаю его корпус, он быстро замедлится. Ну а если Постол попытается оказывать давление, то я поймаю его встречным ударом. Всё благодаря моей скорости и таймингу. Мне предстоит самый большой бой в карьере. Вероятно, вы думаете, что я нервничаю. Но я капец насколько спокоен и расслаблен. Я не парюсь по поводу Постола. Я просто сконцентрирован на себе».

Бой между Постолом и Тейлором будет отборочным. На кону — статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в весе до 63,5 кг, занимаемый американцем Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО).

«Можно сказать, что я немного опережаю график, — шутит Тейлор. — Я знал, что буду успешным, но думал, что мне понадобится немного больше времени. Не думал, что буду драться в отборочном поединке так рано. Я ведь всего три года в профессионалах, провёл только 13 поединков. Но я отменно готов, у меня был отличный лагерь».

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Ожидается, что в случае победы Тейлор примет участие во втором сезоне турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS). Гарантирует ли победа над Тейлором участие в WBSS украинцу — неизвестно.

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