Ещё
Джош Тейлор признался, как планирует побеждать Виктора Постола
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джош Тейлор признался, как планирует побеждать Виктора Постола 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Британец Джош Тейлор (12-0, 11 КО) предполагает, что одержит победу над бывшим чемпионом мира Виктором Постолом (29-1, 12 КО) из Украины благодаря скорости и таймингу. Бой состоится 23 июня в Глазго (Великобритания) на арене SSE Hydro.
«Никаких сомнений в том, что Постол — боец мирового уровня, — говорит Тейлор. — Виктор является бывшим чемпионом мира, а проигрывал только Теренсу Кроуфорду, причём решением судей, а не досрочно. Поэтому мне стоит быть внимательным. Уверен, атмосфера на арене будет просто невероятной. Это добавит мне сил. Я буду словно Кинг-Конг, никому меня не остановить».
Тейлор признаётся, что не будет делать ставку на ранний нокаут: «Бой может пойти по-разному. Противостояние по технике или зрелищное рубилово. Сперва, в стартовых раундах, мы будет присматриваться друг к дружке. Мы ведь оба выходцы из любительского бокса. Мне стоит быть внимательным и сдерживать себя. Нет смысла включаться на полную катушку со стартового гонга. Всё-таки Постол очень опытный парень».
«Но всё в ринге круто поменяется в тот момент, когда я начну наносить по нему точные удары, — хорохорится проспект. — Как только я обработаю его корпус, он быстро замедлится. Ну а если Постол попытается оказывать давление, то я поймаю его встречным ударом. Всё благодаря моей скорости и таймингу. Мне предстоит самый большой бой в карьере. Вероятно, вы думаете, что я нервничаю. Но я капец насколько спокоен и расслаблен. Я не парюсь по поводу Постола. Я просто сконцентрирован на себе».
Бой между Постолом и Тейлором будет отборочным. На кону — статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в весе до 63,5 кг, занимаемый американцем Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО).
«Можно сказать, что я немного опережаю график, — шутит Тейлор. — Я знал, что буду успешным, но думал, что мне понадобится немного больше времени. Не думал, что буду драться в отборочном поединке так рано. Я ведь всего три года в профессионалах, провёл только 13 поединков. Но я отменно готов, у меня был отличный лагерь».
Читайте также: Виктор Постол — о предстоящем поединке с Джошем Тейлором
Ожидается, что в случае победы Тейлор примет участие во втором сезоне турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS). Гарантирует ли победа над Тейлором участие в WBSS украинцу — неизвестно.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Грядёт объединительный бой: Догбо принял вызов Романа Эррол Спенс: Чтобы быть на вершине, промоутер не нужен! Усик поедет в Москву за победой! — Александр Красюк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград301
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян417
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта17
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве152
«Этот матч надо выиграть или умереть»128
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение