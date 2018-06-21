Грядёт объединительный бой: Догбо принял вызов Романа

Как мы сообщали ранее, чемпион WBA в весе до 55,3 кг американец Даниэль Роман (25-2-1, 9 КО) одержал уверенную победу над обязательным претендентом из Мексики Мойсесом Флоресом (25-1, 17 КО), после чего бросил вызов остальным чемпионам дивизиона.

Первым откликнулся на предложение Романа чемпион WBO Айзек Догбо (19-0, 13 КО) из Ганы: «Прежде всего хочу поздравить тебя с победой. Ты сделал всё, что должен был сделать. Ты хочешь объединительного боя и я хочу объединительного боя. Так что давай сделаем это. Зажжём в дивизионе!»

Отметим, стремление Романа к объединительным поединкам всецело поддерживается его же промоутером Алексом Кампоново (Thompson Boxing): «Мы однозначно хотим объединительного поединка против одного из чемпионов. В нашем случае логично двигаться вперёд. Возможно, на пути объединительных поединков появятся кое-какие преграды. Но мы верим, что рано или поздно добьёмся своего. Думаю, у нас получится сделать объединительный бой до конца года».

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions), который является со-промоутером Догбо, заинтересован в поединке африканца против Романа: «Думаю, получится очень интересная схватка. И вообще это очень интересный дивизион».

Напомним, следующий бой Догбо предстоит провести 25 августа в США в андеркарде у чемпиона WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) мексиканца Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО).

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