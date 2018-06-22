Миша Алоян и Федор Чудинов примут участие в новом сезоне WBSS

— Во втором сезоне суперсерии будут выступать Федор Чудинов и Миша Алоян. WBSS хочет еще раз провести розыгрыш во втором среднем весе, они хотят, чтобы разыгрывались все пояса, — сообщил Кремлев «Р-Спорт».

Также он рассказал, когда состоится жеребьевка соревнований.

— 22 июля в России в День бокса пройдет жеребьевка суперсерии второго сезона. Мы проведем четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем, — добавил Кремлев.

На профессиональном ринге Чудинов провел 19 боев (17-2), а на счету бронзового призера Олимпиады 2012 года в Лондоне Алояна четыре поединка (4-0).