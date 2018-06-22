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Миша Алоян и Федор Чудинов примут участие в новом сезоне WBSS
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Миша Алоян и Федор Чудинов примут участие в новом сезоне WBSS 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что Миша Алоян и Федор Чудинов выступят во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
— Во втором сезоне суперсерии будут выступать Федор Чудинов и Миша Алоян. WBSS хочет еще раз провести розыгрыш во втором среднем весе, они хотят, чтобы разыгрывались все пояса, — сообщил Кремлев «Р-Спорт».
Также он рассказал, когда состоится жеребьевка соревнований.
— 22 июля в России в День бокса пройдет жеребьевка суперсерии второго сезона. Мы проведем четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем, — добавил Кремлев.
На профессиональном ринге Чудинов провел 19 боев (17-2), а на счету бронзового призера Олимпиады 2012 года в Лондоне Алояна четыре поединка (4-0).
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