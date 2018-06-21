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С миру по нитке: появился постер боя Ковалёв−Альварес, Броунер завершил карьеру
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С миру по нитке: появился постер боя Ковалёв−Альварес, Броунер завершил карьеру 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
— Как и ожидалось, онлайн-платформа DAZN покажет на территории США второй сезон популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS), сообщает ESPN. Отметим, сделка организаторов WBSS не имеет ничего общего «со сделкой на миллиард» между The Perform Group (группа-владелец платформы DAZN) и промоутером Эдди Херном (Matchroom USA).
— Американский экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Броунер (33-3-1, 24 КО) в своём микроблоге в instagram опубликовал запись, которая «сильно похожа» на анонсирование о завершении карьеры: «Всё, я завязал с боксом. Задолбало, что каждый сукин сын то и дело пытается меня использовать в своих целях».
Потрачено — репортаж vRINGe о поединке Броунера против Варгаса
— Как сообщает ESPN, компания Golden Boy Promotions подтвердила, что 21 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится масштабный вечер бокса.
В главном событии шоу чемпион WBO в весе до 69,9 кг мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) проведёт дебютную защиту титула в поединке против обязательного претендента из Британии Лиама Смита (26-1-1, 14 КО).
Также в рамках шоу дебютную защиту титула проведёт пуэрториканец Альберто Мачадо (19-0, 16 КО). Чемпион WBO в весе до 59 кг также встретится с обязательным претендентом, это — Рафаэль Менса (31-0, 23 КО) из Ганы.
А откроют шоу средневесы (до 72,6 кг): американец Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО) подерётся с бойцом из Бразилии Ямагучи Фалькао (15-0, 7 КО).
— Патрик Бирн из НВО в своём микроблоге в twitter опубликовал постер шоу, намеченного на 4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США): чемпион WBO в весе до 79,4 кг россиянин Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) подерётся с претендентом из Колумбии Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО), а чемпион WBA в этой же весовой категории Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) из России проведёт третью защиту титула в бою с боксёром из Малави Айзеком Чилембой (25-5-2, 10 КО).
— Промоутер Ивон Мишель (GYM Promotions) сообщил о том, что 18 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) американский супертяж (свыше 90,7 кг) Брайант Дженнингс (23-2, 13 КО), скорее всего, подерётся с его бойцом. Речь идёт о небитом колумбийце Оскаре Ривасе (24-0, 17 КО), обладателе титула NABF.
Читайте также: Джо Джойс бросил вызов Брайанту Дженингсу
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