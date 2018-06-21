Менеджер Саузы: «Роналдо хочет драться с тем, кто выше, чем он, в рейтингах» 

Менеджер Роналдо Саузы Жилберто Фариа сообщил, что его клиент дал согласие на бой с Дэвидом Бранчем, но хотел бы получить другого соперника.
«Нам уже дважды предлагали бой с Бранчем за последние 18 месяцев, но каждый раз он сам не выходил по каким-то причинам на бой. Сауза хочет драться с тем, кто выше, чем он, в рейтингах.
Его интересуют бои с Йоэлем Ромеро, Келвином Гастеллумом, Крисом Вайдманом. Для него бой с Бранчем бессмысленный. Ему нет смысла торопиться, а стоит сесть и ждать более крупный бой. Он всегда дрался с теми, кто был ниже его в рейтингах. Настало время сразиться с тем, кто выше», — приводит слова Фарии MMAFighting.