Менеджер Саузы: «Роналдо хочет драться с тем, кто выше, чем он, в рейтингах»

Менеджер Роналдо Саузы Жилберто Фариа сообщил, что его клиент дал согласие на бой с Дэвидом Бранчем, но хотел бы получить другого соперника.

«Нам уже дважды предлагали бой с Бранчем за последние 18 месяцев, но каждый раз он сам не выходил по каким-то причинам на бой. Сауза хочет драться с тем, кто выше, чем он, в рейтингах.