«Мал еще»: у британского нокаутёра Ярда отказались от боя против Сергея Ковалёва

Не знающему поражений Энтони Ярду (15-0, 14 КО) предлагали титульный шанс против чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалёва (32-1-2, 29 КО), но команда проспекта-панчера решила пока что перестраховаться и не лезть на рожон. Вместо этого боя британец 23 июля сразится с польским середняком Дариушем Секом (27-3-3, 9 КО).

«Ярду предложили бой с Ковалёвым, но мы отказались, — рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. — Ему нужно ещё набраться опыта. Так что сейчас задача такова: взять пояса (WBO European и WBO Inter-Continental, — ред.) и защитить их. Каждый раз, когда он будет выходить в ринг, уровень оппозиции будет расти».

Сейчас 26-летний Энтони занимает вторую строку мирового рейтинга WBO и собирается на O2 Arena в Лондоне (Англия) экспрессом проходить поляка.

«Я немного о нём знаю, но выйду проделать свою обычную работу, — сказал он Boxing News. — Неважно, левша он, хавбек или питчер (в оригинале идёт непереводимая игра слов: southpaw, northpaw or westpaw, — ред.). Спарринги с левшами отличались от работы с обычными ребятами, но ничего страшного я там не увидел. И нет, я не считаю Дариуша проходным соперником. Народ тут уже обсуждает предложения о чемпионских боях, но я вам так скажу: бокс — это не спринт, это марафон».

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4 августа Ковалёв проведёт в Атлантик-Сити (США) защиту против небитого колумбийца Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО).

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