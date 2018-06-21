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Видео боя: Виталий Кличко — Леннокс Льюис
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Видео боя: Виталий Кличко — Леннокс Льюис 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись исторического боксёрского поединка между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, который состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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