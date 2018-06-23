Шилдс и Хаммер победили в титульных боях в Детройте 

Чемпионка мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Кларисса Шилдс победила обладательницу титулов WBA и WBO в первом среднем весе Ханну Гэбриэлс на вечере бокса в Детройте. Шилдс одержала победу единогласным решением судей, став обладательницей сразу четырёх поясов в двух весовых категориях.
В другом поединке вечера чемпионка WBC и WBO в среднем весе Кристина Хаммер защитила свои титулы в поединке с ТОри Нельсон, так же одержав победу единогласным решением судей. Ожидается, что Шилдс и Хаммер могут в ближайшее время провести переговоры о возможном объединительном поединке в среднем весе.