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Шилдс и Хаммер победили в титульных боях в Детройте
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Шилдс и Хаммер победили в титульных боях в Детройте 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Vringe.com
Чемпионка мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Кларисса Шилдс победила обладательницу титулов WBA и WBO в первом среднем весе Ханну Гэбриэлс на вечере бокса в Детройте. Шилдс одержала победу единогласным решением судей, став обладательницей сразу четырёх поясов в двух весовых категориях.
В другом поединке вечера чемпионка WBC и WBO в среднем весе Кристина Хаммер защитила свои титулы в поединке с ТОри Нельсон, так же одержав победу единогласным решением судей. Ожидается, что Шилдс и Хаммер могут в ближайшее время провести переговоры о возможном объединительном поединке в среднем весе.
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