Шилдс и Хаммер победили в титульных боях в Детройте

Чемпионка мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Кларисса Шилдс победила обладательницу титулов WBA и WBO в первом среднем весе Ханну Гэбриэлс на вечере бокса в Детройте. Шилдс одержала победу единогласным решением судей, став обладательницей сразу четырёх поясов в двух весовых категориях.