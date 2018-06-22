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Оскар Вальдес с поломанной челюстью: Наконец-то я могу хотя бы разговаривать
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Оскар Вальдес с поломанной челюстью: Наконец-то я могу хотя бы разговаривать 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Оскар Вальдес (24-0, 19 КО), который в мартовской драке со Скоттом Куиггом получил перелом челюсти, намерен вернуться на ринг в начале зимы. Цели мексиканец обозначил весьма неплохие: бой с Карлом Фрэмптоном (25-1, 14 КО) и Лео Санта Крусом (35-1-1, 19 KO).
«Слава богу, всё идёт хорошо. Доволен, так как теперь могу уже разговаривать. Два месяца с закрытым ртом был. Жду теперь, что доктора скажут. Надеемся, что всё будет окей к декабрю», — цитирует его Caro Sports.
Сейчас обязательным претендентом Вальдеса является Фрэмптон, однако у того уже запланировал бой с другим противником.
«Но всё равно я хочу с ним встретиться. С ним и Санта Крусом», — обозначил цели Оскар.
Читайте также: Промоутер обещает, что бой между Вальдесом и Фрэмптоном состоится
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