Оскар Вальдес с поломанной челюстью: Наконец-то я могу хотя бы разговаривать

Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Оскар Вальдес (24-0, 19 КО), который в мартовской драке со Скоттом Куиггом получил перелом челюсти, намерен вернуться на ринг в начале зимы. Цели мексиканец обозначил весьма неплохие: бой с Карлом Фрэмптоном (25-1, 14 КО) и Лео Санта Крусом (35-1-1, 19 KO).

«Слава богу, всё идёт хорошо. Доволен, так как теперь могу уже разговаривать. Два месяца с закрытым ртом был. Жду теперь, что доктора скажут. Надеемся, что всё будет окей к декабрю», — цитирует его Caro Sports.

Сейчас обязательным претендентом Вальдеса является Фрэмптон, однако у того уже запланировал бой с другим противником.

«Но всё равно я хочу с ним встретиться. С ним и Санта Крусом», — обозначил цели Оскар.

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