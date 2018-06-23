Курсант ДВОКУ стал чемпионом Дальнего Востока по боксу

По результатам победы будущему офицеру присвоено звание Мастера спорта России.

Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ) Максим Рожков завоевал первое место в весовой категории до 69 кг на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу. По результатам победы будущему офицеру присвоено звание Мастера спорта России.

В чемпионате, который состоялся в Хабаровске, выступало 79 спортсменов из 7 регионов Дальнего Востока. На пути к победе курсант ДВОКУ одержал победу в четырех поединках с соперниками, среди которых были Мастера спорта РФ.

— Все четыре боя были сложные и соперники сильные, не скажу, что какой-то бой дался легче, а какой-то труднее, везде выиграл по очкам. Доволен, что добился поставленной цели, теперь буду готовиться к чемпионату России, — рассказал курсант ДВОКУ Максим Рожков.

Для будущего офицера составлена специальная программа тренировок, позволяющая достигать высоких результатов в спорте без ущерба для процесса обучения.