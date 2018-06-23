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Курсант ДВОКУ стал чемпионом Дальнего Востока по боксу
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Курсант ДВОКУ стал чемпионом Дальнего Востока по боксу 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам победы будущему офицеру присвоено звание Мастера спорта России.
Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ) Максим Рожков завоевал первое место в весовой категории до 69 кг на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу. По результатам победы будущему офицеру присвоено звание Мастера спорта России.
В чемпионате, который состоялся в Хабаровске, выступало 79 спортсменов из 7 регионов Дальнего Востока. На пути к победе курсант ДВОКУ одержал победу в четырех поединках с соперниками, среди которых были Мастера спорта РФ.
— Все четыре боя были сложные и соперники сильные, не скажу, что какой-то бой дался легче, а какой-то труднее, везде выиграл по очкам. Доволен, что добился поставленной цели, теперь буду готовиться к чемпионату России, — рассказал курсант ДВОКУ Максим Рожков.
Для будущего офицера составлена специальная программа тренировок, позволяющая достигать высоких результатов в спорте без ущерба для процесса обучения.
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