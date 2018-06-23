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Кадр дня: Александр Усик и Сесилия Брэкхус в Киеве
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Кадр дня: Александр Усик и Сесилия Брэкхус в Киеве 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Абсолютная чемпионка мира (обладательница поясов WBC/WBA/IBF/WBO/IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брэкхус (33-0, 9 КО) опубликовала в Twitter совместное фото с украинским чемпионом мира по версиям WBC/WBО в тяжёлом весе Александром Усиком (14-0, 11 КО).
И Сесилия, и Александр сейчас находятся в Киеве и готовятся к участию в рамках вечера бокса 21 июля в Москве (Россия), где Усика ждёт финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии за звание абсолютного чемпиона мира с россиянином Муратом Гассиевым, а Брэкхус проведёт защиту против представительницы РФ Инны Сагайдаковской (7-0, 3 КО).
Читайте также: Андеркард вечера Усик–Гассиев: россияне Шафиков и Чудинов, украинец Богачук и др.
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