Прямая онлайн трансляция: Тони Йока — Дэвид Аллен, Сиссоко — Молина, Евченко — Эль Мусауи

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Париже (Франция), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между олимпийским чемпионом 2016 года французом Тони Йока (4-0, 3 КО) и британцем Дэвидом Алленом (13-3-2, 10 КО).

Андеркард

— 10-раундовый бой в суперполусреднем весе (до 69,9 кг) между Сулейманом Сиссоко (6-0, 5 КО) из Франции и мексиканцем Карлосом Молиной (28-9-2, 8 КО).

— 8-раундовый бой в суперполусреднем весе (до 69,9 кг) между марокканцем Ахмедом Эль Мусауи (28-3-1, 6 КО) и россиянином Алексеем Евченко (16-10-1, 6 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (23 июня) — 21:30 (Киев/Москва), 00:30 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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