Аналитик Showtime: Виктор Постол — это парень, приносящий сюрпризы

Известный в боксёрском мире аналитик телеканалов ESPN и Showtime Эл Бернштейн прокомментировал для портала Boxing Socials предстоящий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) за статус официального претендента на титул WBC между шотландцем Джошем Тейлором (12-0, 11 КО) и украинцем Виктором Постолом (29-1, 12 КО).

— Этот бой своего рода переходной для Джоша Тейлора. Может быть ещё рано для него встречаться с очень опытным Виктором Постолом? Что вы думаете о бое?

— Джош Тейлор идёт на интригующий риск, потому что для этой стадии карьеры ненормально встречаться с боксёром уровня Виктора Постола. Команда Тейлора ощущает, что он готов из-за опыта в аматорах и потому, что Джош Тейлор нетипичный боец. В своих боях он выглядит как ветеран. Я думаю, что его команда решила двигаться вперёд. Постол проиграл Теренсу Кроуфорду несколько лет назад, но он боец из топа. Вопрос в том, что в 34 года его умения могут пойти на убыль, либо же мы увидим всё того же Виктора Постола. Я понимаю, что Виктор очень хорошо тренируется. Даже в бою с Кроуфордом, если вы пересмотрите его, Постол придерживался своей линии. Кроуфорд ведь в тройке лучших боксёров мира. Исходя из этого, встречаясь с Постолом, Джош Тейлор идёт на немалый риск.

— Сейчас много разговоров о том, что Постола следовало бы избегать, что этот бой не должен был состояться, что Джош не готов к этому бою. Но Джош Тейлор на протяжении карьеры агрессивно продвигался своей командой. Как вы, как посвящённый боксу человек, к этому относитесь?

— Это поможет вашему бойцу, потому что на такой ранней стадии карьеры он не только может драться с Виктором Постолом, но и находится на расстоянии одной победы от потенциального боя за пояс чемпиона мира. Это бой-элиминатор. В теории Тейлор может взять пояс чемпиона мира даже в следующем после этого бое. Этого бы не случилось, если бы команда не продвигала Джоша так агрессивно и рассудительно.

— Как вы воспринимаете Джоша Тейлора? Он победил очень опытного Мигеля Васкеса , который не проигрывал ранее нокаутом…

— Я думаю, фаны бокса начинают знакомство с ним, они начинают воспринимать его как по-настоящему хорошего бойца. Думаю, люди наслышаны о Джоше Тейлоре. И если он будет боксировать за титул чемпиона мира, то американские фаны будут иметь представление кто это такой. Сейчас мир сужается из-за интернета и сервисов типа YouTube. Мы можем видеть бойцов, которых не могли видеть раньше. Это супер, потому что мы знакомимся с ними, и спорт сейчас очень интернационален. Сегодня бокс — самый интернациональный вид спорта, он стирает все границы.

— Если Джош Тейлор выиграет этот бой или победит нокаутом, что не смог сделать даже Теренс Кроуфорд, насколько большим будет такое заявление?

— Я думаю, это будет здорово для него. Виктор Постол — это не «полностью испорченный товар». Я имею в виду, что это боец, который всё ещё имеет набор умений. Он работал очень тяжело для этого боя и прошёл полный тренировочный лагерь. Это не тот случай, как если бы он принял бой в последний момент. В последнем бою он не выглядел отлично, но выглядел хорошо. Я думаю, Постол понимает, что это тот момент, когда он должен засиять. Виктор — это парень, приносящий сюрпризы. Множество людей не ожидали от него победы над Лукасом Матиссе . Сельджук Айдын был очень сильным бойцом на его пути. Виктор побил нескольких очень хороших бойцов. Он человек, который знает, как подниматься вверх. В этом смысле нужно рассматривать его как риск.

— Вы очень опытный и уважаемый человек в сфере бокса, можете ли вы дать свой прогноз на бой.

— У меня есть обязательное правило: когда я комментирую бой, я не даю прогнозов. Но я скажу следующее. С точки зрения механики поединка, чтобы быть успешным, Виктору Постолу нужно использовать своё преимущество в размахе рук, быть эффективным, использовать весь ринг и срывать планы Джоша Тейлора. Миссия Тейлора должна состоять в работе по корпусу. Я думаю, что для него это будет ключ к победе.

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