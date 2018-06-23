Известный в боксёрском мире аналитик телеканалов ESPN и Showtime Эл Бернштейн прокомментировал для портала Boxing Socials предстоящий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) за статус официального претендента на титул WBC между шотландцем Джошем Тейлором (12-0, 11 КО) и украинцем Виктором Постолом (29-1, 12 КО).
— Этот бой своего рода переходной для Джоша Тейлора. Может быть ещё рано для него встречаться с очень опытным Виктором Постолом? Что вы думаете о бое?
— Джош Тейлор идёт на интригующий риск, потому что для этой стадии карьеры ненормально встречаться с боксёром уровня Виктора Постола. Команда Тейлора ощущает, что он готов из-за опыта в аматорах и потому, что Джош Тейлор нетипичный боец. В своих боях он выглядит как ветеран. Я думаю, что его команда решила двигаться вперёд. Постол проиграл Теренсу Кроуфорду несколько лет назад, но он боец из топа. Вопрос в том, что в 34 года его умения могут пойти на убыль, либо же мы увидим всё того же Виктора Постола. Я понимаю, что Виктор очень хорошо тренируется. Даже в бою с Кроуфордом, если вы пересмотрите его, Постол придерживался своей линии. Кроуфорд ведь в тройке лучших боксёров мира. Исходя из этого, встречаясь с Постолом, Джош Тейлор идёт на немалый риск.
— Сейчас много разговоров о том, что Постола следовало бы избегать, что этот бой не должен был состояться, что Джош не готов к этому бою. Но Джош Тейлор на протяжении карьеры агрессивно продвигался своей командой. Как вы, как посвящённый боксу человек, к этому относитесь?
— Это поможет вашему бойцу, потому что на такой ранней стадии карьеры он не только может драться с Виктором Постолом, но и находится на расстоянии одной победы от потенциального боя за пояс чемпиона мира. Это бой-элиминатор. В теории Тейлор может взять пояс чемпиона мира даже в следующем после этого бое. Этого бы не случилось, если бы команда не продвигала Джоша так агрессивно и рассудительно.
— Как вы воспринимаете Джоша Тейлора? Он победил очень опытного Мигеля Васкеса, который не проигрывал ранее нокаутом…
— Я думаю, фаны бокса начинают знакомство с ним, они начинают воспринимать его как по-настоящему хорошего бойца. Думаю, люди наслышаны о Джоше Тейлоре. И если он будет боксировать за титул чемпиона мира, то американские фаны будут иметь представление кто это такой. Сейчас мир сужается из-за интернета и сервисов типа YouTube. Мы можем видеть бойцов, которых не могли видеть раньше. Это супер, потому что мы знакомимся с ними, и спорт сейчас очень интернационален. Сегодня бокс — самый интернациональный вид спорта, он стирает все границы.
— Если Джош Тейлор выиграет этот бой или победит нокаутом, что не смог сделать даже Теренс Кроуфорд, насколько большим будет такое заявление?
— Я думаю, это будет здорово для него. Виктор Постол — это не «полностью испорченный товар». Я имею в виду, что это боец, который всё ещё имеет набор умений. Он работал очень тяжело для этого боя и прошёл полный тренировочный лагерь. Это не тот случай, как если бы он принял бой в последний момент. В последнем бою он не выглядел отлично, но выглядел хорошо. Я думаю, Постол понимает, что это тот момент, когда он должен засиять. Виктор — это парень, приносящий сюрпризы. Множество людей не ожидали от него победы над Лукасом Матиссе. Сельджук Айдын был очень сильным бойцом на его пути. Виктор побил нескольких очень хороших бойцов. Он человек, который знает, как подниматься вверх. В этом смысле нужно рассматривать его как риск.
— Вы очень опытный и уважаемый человек в сфере бокса, можете ли вы дать свой прогноз на бой.
— У меня есть обязательное правило: когда я комментирую бой, я не даю прогнозов. Но я скажу следующее. С точки зрения механики поединка, чтобы быть успешным, Виктору Постолу нужно использовать своё преимущество в размахе рук, быть эффективным, использовать весь ринг и срывать планы Джоша Тейлора. Миссия Тейлора должна состоять в работе по корпусу. Я думаю, что для него это будет ключ к победе.
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