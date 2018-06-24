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Тони Йока забил британского «Носорога» до отмашки рефери
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Тони Йока забил британского «Носорога» до отмашки рефери 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Dome de Paris-Palais des Sports, Париж, Франция. Местный топ-проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг), победитель ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Тони Йока (5-0, 4 КО) одержал досрочную победу над британским весельчаком Дэвидом «Носорогом» Алленом (13-4-2, 10 КО).
Бой начался с попыток Аллена прорваться на ближнюю дистанцию. Длиннорукий Йока хорошо сдерживал британца на джебе и подключал силовые удары, если тот таки выходил в инфайтинг. В 3-й трёхминутке Аллен сумел навязать драку на ближней дистанции, но и здесь лучше выглядел французский топ-проспект.
Аллен продолжал оказывать давление, хотя в основном принимал на себя встречные выстрелы от Йоки. С 8-го раунда француз принялся комбинировать, но и «Носорог» пытался отвечать ударом на удар.
В 10-м раунде затянувшаяся атака Йоки и практически отсутствие контр-аргументов от Аллена вынудили рефери остановить поединок и зафиксировать победу француза техническим нокаутом.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Йока-Аллен (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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