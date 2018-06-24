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С миру по нитке: Димитренко подерётся с Дженнингсом, первый титульник у Сиренко
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С миру по нитке: Димитренко подерётся с Дженнингсом, первый титульник у Сиренко 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
— Чемпион WBC в весе до 52,2 кг Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) из Таиланда проведёт промежуточный бой на родине — 21 июня противостоять одному из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории предстоит некоему 39-летнему корейскому джорнимену Йоунг Джил Бэю (28-6-2, 22 КО), не выходившему в ринг с апреля 2017 года. К счастью, бой не будет титульным.
— Экс-претендент на чемпионский титул, американский полулегковес (до 57,2 кг) Джозеф Диас (26-1, 14 КО) следующий бой проведёт 11 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) против «временного» чемпиона WBA Хесуса Рохаса (26-1-2, 19 КО) из Пуэрто-Рико, сообщает BoxingScene.
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— Kalakoda Promotions уведомляет, что в запланированном на 29 июня в Кейптауне (ЮАР) вечере бокса в главном событии украинский проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) Владислав Сиренко (7-0, 6 КО) подерётся с  Дидье Кнайфом (6-3, 5 КО) из ДРК за вакантный титул WBF International. Кнайф также имеет опыт выступлений в ММА: его рекорд — 2 победы при 3 поражениях.
— 18 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) американский супертяж (свыше 90,7 кг) Брайант Дженнингс (23-2, 13 КО) встретится с представляющим ФРГ уроженцем Украины Александером Димитренко (41-3, 26 КО), утверждает Boxing News 24.
— Британский средневес (до 72,6 кг) Мартин Маррей (37-4-1, 17 КО) будет оштрафован за неподобающее поведение на предматчевом взвешивании, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. Напомним, на официальном взвешивании накануне поединка за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC Маррей толкнул мексиканца Роберто Гарсию (41-4, 24 KO).
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