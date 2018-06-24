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Георгий Челохсаев одержал победу над аргентинским боксером
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Георгий Челохсаев одержал победу над аргентинским боксером 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 24 июн — Sputnik. Осетинский боксер первого полусреднего веса, победитель реалити-шоу «Бой в большом городе» Георгий Челохсаев одержал победу над аргентинским боксером Леонардо Фабио Амитрано. Поединок состоялся в рамках боксерского вечера промоутерской компании «Мир бокса» в Москве, сообщает Fightnews.
Челохсаев взял первые два раунда в среднем темпе, осуществляя серийные атаки в голову и корпус своего соперника. В следующих раундах осетинский боксер продолжал наращивать удары, несмотря на контрудары аргентинца. Амитрано хорошо закрывался, удерживая атаку Челохсаева.
Боксеры провели все раунды поединка, Челохсаеву так и не удалось нокаутировать Амитрано, однако победитель был единогласно определен судьями — лучшим признали осетинского боксера.
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