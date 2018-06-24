Георгий Челохсаев одержал победу над аргентинским боксером

ЦХИНВАЛ, 24 июн — Sputnik . Осетинский боксер первого полусреднего веса, победитель реалити-шоу «Бой в большом городе» Георгий Челохсаев одержал победу над аргентинским боксером Леонардо Фабио Амитрано. Поединок состоялся в рамках боксерского вечера промоутерской компании «Мир бокса» в Москве, сообщает Fightnews.

Челохсаев взял первые два раунда в среднем темпе, осуществляя серийные атаки в голову и корпус своего соперника. В следующих раундах осетинский боксер продолжал наращивать удары, несмотря на контрудары аргентинца. Амитрано хорошо закрывался, удерживая атаку Челохсаева.

Боксеры провели все раунды поединка, Челохсаеву так и не удалось нокаутировать Амитрано, однако победитель был единогласно определен судьями — лучшим признали осетинского боксера.