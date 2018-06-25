Ян выиграл в UFC, Серроне проиграл — в обзоре выходных

Пётр порадовал, а вот Ковбоя очень жалко.

Ян не пощадил

Да, экс-чемпион ACB считался экспертами безоговорочным фаворитом в бою с Теруто Исихарой. Однако поводов для небольшого волнения перед дебютом Петра Яна на UFC Singapore хватало. Во-первых, российский боец готовился впервые выступить после тяжёлой травмы колена. Во-вторых, Ян сам признавался, что испытывает небольшое волнение перед первым выходом в главную клетку мира. Оно и понятно, ведь от Петра ждали и ждут очень многого.

Первые же мгновения схватки показали, что все волнения Пётр оставил за клеткой. Ян не полетел на Исихару с открытым забралом и, напротив — не был чересчур вольготным и самоуверенным. Пётр всё делал, как надо: спокойно присматривался к сопернику, подбирал дистанцию и искал возможность применить свой бокс. Именно «на руках» россиянин и забрал поединок. Полное доминирование Яна в стойке в итоге привело к логической остановке в конце первого раунда. Красивая атака, начавшаяся с удара Петра локтем с разворота, закончилась брутальным добиванием Исихары в партере.

«Мой план состоял в том, чтобы прочувствовать соперника и увидеть его минусы, а после воспользоваться ими и пойти вперёд, — раскрыл после боя Ян. — Я видел его удары и видел, что большинство из них уходит в молоко, потому и пошёл в решающую атаку».

Ещё до поединка с Исихарой Ян признавался, что его главная цель на ближайшее время — стать частью первого московского турнира. Учитывая, как для Петра сложился первый бой в UFC, можно смело говорить, что омич будет готов к 15 сентября на все сто.

«Буду драться, пока UFC не скажет, что с меня достаточно»

Очень грустно наблюдать за тем, как медленно, но верно движется к закату очередная великая карьера. Дональд Серроне никогда не становился чемпионом в UFC, зато был там претендентом на пояс. Также Ковбой дважды дрался за титул WEC (эта организация была довольно престижной 10 лет назад, но затем стала частью UFC), но оба раза проиграл (и оба — Бену Хендерсону ).

Но несмотря на это, думается, по окончании карьеры Дональд Серроне обязательно окажется в Зале Славы. Ковбою принадлежит несколько видных рекордов. Кроме того, американец, благодаря своей манере боя и любви к частым (порой слишком) выступлениям, давно является одним из любимцев хардкорных фанатов ММА по всему миру. И так будет даже несмотря на последние выступления Серроне.

В минувшую субботу Ковбою предстояло подраться с очередным молодым и голодным проспектом — Леоном Эдвардсом . Англичанин ямайского происхождения наговорил много гадостей в адрес легендарного соперника. От этого за Серроне хотелось болеть ещё больше. И казалось, что по законам высшей справедливости Дональд должен наказывать зарвавшегося юнца вопреки ставкам. Однако всё получилось довольно грустно для Серроне: Эдвардс без особых проблем забрал решение по итогам пяти раундов и теперь продолжит восхождение в рейтинге полусреднего веса. А Ковбой, видимо, и дальше будет выполнять роль гейткипера для наглых и молодых проспектов.

«Я поздравляю Эдвардса, он вышел на бой, выстоял пять раундов и победил. Я же рассчитываю ещё на два боя в 2018 году. Так что если кто-то хочет встречи с Ковбоем, то пусть просто позвонит мне, и мы всё устроим. Что касается моей дальнейшей карьеры, то я буду драться до тех пор, пока в UFC не скажут, что с меня достаточно. Определённо, я хочу драться ещё хотя бы пять лет", — приводит слова Серроне MMAJunkie.

Из интересного на сингапурском турнире стоило бы отметить весьма неожиданную победу ветерана Strikeforce Овинса Сен-Прё над одним из крутейших проспектов полутяжёлого веса Тайсоном Педро . Молодой австралиец бодро начал бой, уверенно перебивая Сен-Прё в стойке. Однако ещё до поединка все знали, что ОСП силён вовсе не ударкой — что в итоге подтвердил и исход схватки. Стоило бойцам оказаться на земле, как Сен-Прё ловко закрыл болевой на руку и забрал столь важную победу. В Сингапуре в тот вечер побеждали не только проспекты.

Проспекты «Мира бокса» побеждают в Жуковке

В минувшую субботу, 23 июня, промоутерская компания «Мир бокса» провела вечер бокса с участием нескольких своих видных проспектов. В главном бою ивента представитель первого тяжёлого веса Алексей Папин (10-0-0, 9 KO) удачно вернулся в ринг после травмы колена. Россиянину противостоял неуступчивый намибиец Уилбефорс Шихепо (25-10-0, 18 KO). Поначалу казалось, что Папин без проблем пройдёт сквозь очередного соперника: Шихепо уже в первом раунде «прилёг» на канвас. Однако уже во втором раунде стало понятно, что соперник Алексею достался не из лёгких. Боксёр из Намибии не боясь шёл в размены с более мастеровитым россиянином и даже попадал время от времени.

Однако Папин не зря считался уверенным фаворитом поединка. В седьмом раунде Алексей подтвердил свой статус, дважды отправив оппонента на канвас. А позже, в 10-м отрезке, россиянин оформил очередную досрочную победу, которая позволила ему завладеть поясом IBF International в первом тяжёлом весе.

Также победы одержали и другие россияне, принимавшие участие в вечере бокса в Жуковке. Георгий Челохсаев (15-1-1, 12 KO) одолел аргентинца Леонардо Фабио Амитрано (13-3-0, 6 KO). А Евгений Смирнов (13-0-1, 3 КО) победил техническим нокаутом соперника из Танзании Баину Мазолу (15-5-2).

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