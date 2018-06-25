Паркер: У Уайта хорошая держалка, но один удар может изменить всё

По мнению букмекеров, шансы на победу примерно равны. Но небольшое преимущество всё же отдаётся Паркеру. А сам боец из Новой Зеландии уверен, что ему удастся не просто побить болтливого Уайта, а сделать это досрочно.

«Я вот что думаю, — сообщил Паркер. — Всего один удар по челюсти Уайта, и Новая Зеландия будет праздновать победу. Вообще-то я считаю, что Уайт здорово держит удар. Но знаете, бокс — забавная штука. Один удар может изменить всё. И не столь важно, насколько ты крут или насколько хорошо держишь удар. Как бы там ни было, ставлю на то, что одержу победу над Уайтом».

Напомним, ранее у Уайта была возможность подраться за статус обязательного претендента по линии WBC против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО) или же по версии IBF против Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии.

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Действующим чемпионом WBC является Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) из США, а титулом IBF (а также титулами WBA Super и WBO) владеет британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

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