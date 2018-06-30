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Дзагоев пожелал Гассиеву победы
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Дзагоев пожелал Гассиеву победы в поединке с Усиком 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ©Joel Plummer globallookpress.com
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев пожелал российскому боксёру Мурату Гассиеву победы в поединке за титул абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.
Дзагоев отметил, что бой Гассиева с Усиком станет большим событием в мировом спорте. Футболист переживал за Гассиева в предыдущих поединках Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и сказал, что пойдёт на финальный бой.
«Поддержка будет сумасшедшая! Думаю, Мурат знает, как его любят, особенно в Осетии, как сильно его поддерживают. То, что бой будет достойный, я не сомневаюсь. Хочу пожелать Мурату победы!» — приводит слова Дзагоева «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.
Поединок Гассиев — Усик пройдёт в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» 21 июля.
Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение, что на финал WBSS в Москве, в котором сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, приедет не меньше болельщиков, чем на чемпионат мира по футболу.
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