Дзагоев пожелал Гассиеву победы в поединке с Усиком

Дзагоев отметил, что бой Гассиева с Усиком станет большим событием в мировом спорте. Футболист переживал за Гассиева в предыдущих поединках Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и сказал, что пойдёт на финальный бой.

«Поддержка будет сумасшедшая! Думаю, Мурат знает, как его любят, особенно в Осетии, как сильно его поддерживают. То, что бой будет достойный, я не сомневаюсь. Хочу пожелать Мурату победы!» — приводит слова Дзагоева «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Поединок Гассиев — Усик пройдёт в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» 21 июля.