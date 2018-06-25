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Эмануэль Стюард говорил, что Льюис был лучше Кличко — Тайсон Фьюри
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Эмануэль Стюард говорил, что Льюис был лучше Кличко — Тайсон Фьюри 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший обладатель чемпионских титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал пост в Instagram о легендарном соотечественнике Ленноксе Льюисе. В нём Фьюри сообщил, что выдающийся тренер Эмануэль Стюард якобы сравнивал Леннокса с другим своим великим подопечным украинцем Владимиром Кличко, и сравнение это было не в пользу последнего.
«Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис здесь в прекрасной форме. Ныне покойный, великий тренер Эммануэль Стюард говорил мне, что Леннокс был самым лучшим его супертяжем. даже лучше Владимира Кличко. Стюард говорил, что Льюис был крепче и более ментально устойчив», — написал Фьюри.
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