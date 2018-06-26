Лиам Смит объяснил, за счёт чего собирается бить Хайме Мунгуйю

12 мая сего года у бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) британца Лиама Смита (26-1-1, 14 КО) была запланирована попытка вернуть титул в поединке с Садамом Али . Однако, Смит получил травму, и его место занял малоизвестный на тот момент мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО), который в итоге завладел чемпионским званием, буквально подавив Али мощью за четыре раунда.

Шанс Смиту всё же представится — 21 июля в Лас-Вегасе он попытается отобрать титул уже у Мунгуйи. И хотя прогнозы явно не в пользу Лиама, сам он не видит в своей задаче ничего невозможного.

«Мунгуйя выглядит здорово. Он выглядит настолько круто, что, кажется, умеет практически всё: он может ударить, может боксировать, может зарубиться. Он большой для этого веса и выглядит очень опасным, — отвешивает реверансы сопернику Лиам в интервью BoxingNewsOnline. — Однако, не нужно быть гением, чтобы понимать, что я — лучший из всех, с кем он дрался до этого. Я знаю, что он говорит себе об этом, и я выйду в ринг абсолютно уверенным в себе. Я видел, как он вынес нескольких ребят, но, опять же, я считаю себя лучшим из всех, с кем ему доводилось пересекаться в ринге».

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«У меня есть опыт выступления на всех уровнях. Я боксировал за британский титул, за звание чемпиона мира и, конечно же, я дрался с Канело на глазах у многотысячной мексиканской торсиды. Всё это ставит меня в хорошее положение, потому что когда у нас с ним дойдёт до дела, опыт будет на моей стороне. Пускай он сейчас чемпион, но он не дрался ни с кем лучше меня, а у меня были соперники лучше, чем он», — объяснил принципиальную разницу Смит.

«Я думаю, у нас будет очень яркий бой. Намного более зрелищный, чем у меня был бы с Садамом Али, — предрекает британец. — Понимаю, что придётся перетерпеть много его ударов, но я хочу этого и, поверьте, Мунгуйе в этом поединке придётся ответить на большее количество вопросов, чем мне».

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