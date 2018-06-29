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Соперница Сагайдаковской признана лидером рейтинга pound-for-pound
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Соперница Сагайдаковской признана лидером рейтинга pound-for-pound 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Ассоциация журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA) обнародовала первый рейтинг женщин-бокс`ров вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). Список возглавила и признана лучшей абсолютная чемпионка мира (обладательница поясов WBC/WBA/IBF/WBO/IBO) в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (33-0, 9 КО).
21 июня чемпионке мира WBC из Усть-Илимска Инне «Ice Queen» Сагайдаковской (7-0, 3 КО) предстоит бой за титул абсолютной чемпионки мира против Сесилии «First lady» Брекхус. Поединок Инны станет соглавным событием финальной развязки турнира Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
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