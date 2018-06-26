Бетербиев и Джонсон встретятся 6 октября

Для Бетербиева этот поединок станет первой защитой титула, который он завоевал 11 ноября 2017 года в противостоянии с Энрико Коллингом. Что касается Джонсона, то он предыдущий бой провёл в марте этого года, когда нокаутировал Фрэнка Бульони.