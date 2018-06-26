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Бетербиев и Джонсон встретятся 6 октября
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Бетербиев и Джонсон встретятся 6 октября 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) проведёт следующий поединок 6 октября, его соперником будет небитый британский боксёр Каллум Джонсон (17-0, 12 КО). Бой состоится 6 октября на одной из арен США, сообщил на своей странице в «Твиттере» промоутер Джонсона Эдди Хирн.
Для Бетербиева этот поединок станет первой защитой титула, который он завоевал 11 ноября 2017 года в противостоянии с Энрико Коллингом. Что касается Джонсона, то он предыдущий бой провёл в марте этого года, когда нокаутировал Фрэнка Бульони.
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