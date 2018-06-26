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Спенсу показалось, что Майки Гарсиа пренебрежительно относится к «е-Банни» Истеру
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Спенсу показалось, что Майки Гарсиа пренебрежительно относится к «е-Банни» Истеру 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Мигель Анхель «Майки» Гарсиа (38-0, 30 КО) не уважает обладателя пояса IBF Роберта «E-Bunny» Истера (21-0, 14 КО), с которым у него запланирован объединительный поединок, потому что продолжает обсуждать некие мегафайты в будущем, словно победа 28 июня у него уже в кармане. Такое мнение о топ-боксёре из США сложилось у его соотечественника Эррола Спенса, пишет BoxingScene.
«Даже когда объявили бой с Истером, он продолжал рассуждать, с кем хочет драться в будущем. Кажется, он пренебрежительно относится к Истеру, — считает чемпион IBF в полусреднем весе. — А я знаю, какая «школа» у Роберта, и что он умеет драться. Реально. Он умел, очень высок, быстр, да и не без удара».
Просто, уточняет Спенс, в последних двух боях 27-летний его приятель Истер «не выглядел хорошо». Титульный забег Роберта, напомним, характеризуется скандальными и просто спорными решениями судей, как в случае с боем против Дениса Шафикова или Хавьера Фортуны.
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«Сейчас, похоже, он понял, что было не так, и сосредоточен на цели. Разговаривал тут с ним. Походу, он «голоден», и я желаю ему всего наилучшего. Пускай победит», — сказал он.
Эррол добавил, что будет не против подраться с Майки, если тот всё же пройдёт «е-Банни».
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