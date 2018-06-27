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Уайлдер — о срыве поединка с Энтони Джошуа: Запахло трусостью и лицемерием
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Уайлдер — о срыве поединка с Энтони Джошуа: Запахло трусостью и лицемерием 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО), являющийся чемпионом по версии WBC в супертяжёлом весе, не скрывает ярости. Переговоры с чемпионом WBA Super, IBF, WBO британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) затянулись на три месяца и, как оказалось, всё равно завершились ничем — британец сразится в сентябре с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), обязательным претендентом по линии WBA.
Пожалуй, именно этим можно объяснить чрезмерное количество нецензурщины в послании Уайлдера, сделанное в соцсетях: «Запахло пи***тиной! И этот запах всё сильнее. Ах ты трусливая с**ка! Весь мир застыл, в течение 3 месяцев ждал, что мы таки договоримся. А ты, похоже, играл какие-то свои грязные игры. Какой ты после этого чемпион? Жалкий трус, по недоразумению удерживающий чемпионские пояса».
«Могли просто сказать: «Не, чувак. Нам сс**отно, не будем мы с тобой драться». И точка. И никаких вопросов не последовало бы. А так показали себя мелкими с**ными жуликами. Трусливые по**нки, развели и меня, и всех болельщиков. Но ничего. Я даже рад, что всё осталось позади, что всё это завершилось. Я сделал всё, что мог. И весь мир это видел. Оставайся тем, кто ты есть — чемпионом Англии», — красноречив Уайлдер.
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