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Деревянченко−Джейкобс: промоутеры бойцов рассказали, как идут переговоры
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Деревянченко−Джейкобс: промоутеры бойцов рассказали, как идут переговоры 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, американский промоутер Лу Дибелла (DiBella Entertainment), сотрудничающий с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), не инициируя начало переговоров со стороной Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО) из США, обратился в IBF с просьбой о назначении незамедлительных промоутерских торгов — боксёрам предстоит сразиться за вакантный титул организации в среднем весе.
«Я бы и рад договориться с Джейкобсом, но пока заинтересованность в поединке со стороны телеканала НВО похожа на слухи. А вот если бы исполнительный директор НВО Питер Нельсон обратился ко мне с конкретным предложением… Но пока этого не было. Учитывая отсутствие предложений, я принял решение ускорить процесс (попросив у IBF о незамедлительных торгах). Если НВО предложит нормальные деньги, то мы согласимся», — цитирует Дибеллу Ring TV.
Промоутер Деревянченко утверждает, что к бою есть интерес и на других телеканалах: «Проблема в том, что я не могу диктовать им условия. Они утверждают, что Джейкобс может драться исключительно на телеканале НВО. А вообще-то есть и другие платформы, желающие заполучить этот бой. Не верите мне — спросите у Боба Арума и Тодда Дюбёфа (из промоутерской компании Top Rank) — немалый интерес к бою есть и у телеканала ESPN».
Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom USA), сотрудничающий с Джейкобсом, заочно парировал Дибелле: «А Нельсон и не обязан ему звонить. Следующий бой Джейкобса точно состоится на телеканале НВО. Они хотят торгов? Они хотят перебить сделку? И что в таком случае? Они готовы драться за гроши с (следующим в рейтинге IBF) Деметриусом Эндрэдом? В лучшем случаем им светит половина того гонорара, который они заработают в бою с Джейкобсом».
«Мы ничем не обязаны телеканалу НВО. Деревянченко ничем им не обязан, — контратакует Дибелла. — Повторюсь, мы готовы заключить сделку. Но давайте говорить начистоту, Джейкобс получает кучу денег, соглашаясь на поединки с гораздо менее опасными парнями, чем Деревянченко».
Напомним, между Херном и Дибеллой слегка натянутые отношения — ранее британец не единожды высмеивал своего американского коллегу в ходе переговоров по так и не состоявшемусябою между чемпионами-супертяжами Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).
Читайте также: Сергею Деревянченко нанесли огромный урон — главред The Ring Magazine
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