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Третий бой с Санта Крусом состоится в следующем году — Карл Фрэмптон
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Третий бой с Санта Крусом состоится в следующем году — Карл Фрэмптон 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
«Временный» чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) британец Карл Фрэмптон (25-1, 14 КО) рассказал в интервью BT Sports, когда покажет себя во всей красе, а также о намечающемся третьем бое со своим обидчиком мексиканцем Лео Санта Крусом (35-1-1, 19 КО).
«Люди много говорят о моём поведении, но я наслаждаюсь боксом и чувствую себя счастливым, — заверил Карл. — Я думаю, что сейчас в моей карьере дела идут хорошо, и лучший Карл Фремптон ещё покажет себя, когда получит возможности и большие имена. Такие, например, как Санта Крус. Бой с ним потенциально случится в следующем году для того, чтобы завершить трилогию. Также есть Джош Уоррингтон, Оскар Вальдес, Люк Джексон. Я думаю, что люди хотят увидеть мои лучшие выступления, и у меня ещё есть много чего, что я могу показать».
Напомним, что в первом поединке с Санта Крусом Карл победил по очкам большинством голосов судей. Реванш остался уже за Лео с аналогичным вердиктом.
Следующий бой Фрэмптон проведет 18 августа в Белфасте с австралийцем Люком Джексоном (16-0, 7 КО). Свой крайний поединок он провёл в апреле, победив по очкам Нонито Донэйра.
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