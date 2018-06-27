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Уайлдер назвал Джошуа жалким трусом
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Уайлдер назвал Джошуа жалким трусом 

Советский спорт 3 часа назад
— Весь мир ждал три месяца, что мы договоримся, а ты всего лишь играл в свои грязные игры. Какой ты чемпион после этого? Ты — жалкий трус, который по недоразумению удерживает столько поясов.
Они могли просто сказать, что боятся драться со мной. И никто ничего не сказал бы им вслед. Развели всех! Я рад, что все это наконец закончилось. Я сделал все, что мог — весь мир это видел. Оставайся в Англии, — заявил Уайлдер.
Ранее сообщалось, что WBA обязала Энтони Джошуа подписать контракт на бой с обязательным претендентом Александром Поветкиным. Промоутер британца Эдди Хирн в свою очередь заявил, что следующий поединок его боец проведет против Уайлдера.
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Промоутер Уайлдера сообщил, что Джошуа проведет бой против Поветкина в сентябре этого года Мурат Гассиев: Если бы бой с Усиком решили провести в Киеве или на Луне, я бы полетел туда Александр Гвоздик: Думаю, Усик победит Гассиева решением судей
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