Уайлдер назвал Джошуа жалким трусом 

— Весь мир ждал три месяца, что мы договоримся, а ты всего лишь играл в свои грязные игры. Какой ты чемпион после этого? Ты — жалкий трус, который по недоразумению удерживает столько поясов.
Они могли просто сказать, что боятся драться со мной. И никто ничего не сказал бы им вслед. Развели всех! Я рад, что все это наконец закончилось. Я сделал все, что мог — весь мир это видел. Оставайся в Англии, — заявил Уайлдер.
Ранее сообщалось, что WBA обязала Энтони Джошуа подписать контракт на бой с обязательным претендентом Александром Поветкиным. Промоутер британца Эдди Хирн в свою очередь заявил, что следующий поединок его боец проведет против Уайлдера.