Уайлдер назвал Джошуа жалким трусом

— Весь мир ждал три месяца, что мы договоримся, а ты всего лишь играл в свои грязные игры. Какой ты чемпион после этого? Ты — жалкий трус, который по недоразумению удерживает столько поясов.

Они могли просто сказать, что боятся драться со мной. И никто ничего не сказал бы им вслед. Развели всех! Я рад, что все это наконец закончилось. Я сделал все, что мог — весь мир это видел. Оставайся в Англии, — заявил Уайлдер.