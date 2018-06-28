Эти грёбаные карточки судей были ужасны — Тейлор о вердикте арбитров боя с Постолом

Шотландский суперлегковес Джош Тейлор (13-0, 11 КО) в интервью IFL TV согласился с тем, что итоговые карточки судей не отражали действительности в его поединке против украинца Виктора Постола (29-2, 12 КО), который состоялся 23 июня. Напомним, что все три боковых арбитра отдали победу Тейлору с разгромным счётом 118-110, 117-110, 119-108.

«Карточки судей были ужасны. Я был расстроен. Как только было объявлено решение… Эти грёбаные карточки были ужасны. Один судья дал 119-108… Твою мать, 11 раундов мне — это смешно. Я лично оцениваю свою победу в три раунда, может в четыре. Я думаю, что выиграл этот бой, причём я безоговорочный победитель, но Постол выдал отличный поединок. Это был очень равный бой, и я думаю, что я выиграл с преимуществом в три раунда», — отметил Джош.

Напомним, что после победы над Постолом Тейлор стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в суперлёгком весе (63,5 кг), обладателем которого является американец Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 KO).

Это было восхитительно — репортаж vRINGe о поединке Тейлор-Постол

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.