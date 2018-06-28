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Эти грёбаные карточки судей были ужасны — Тейлор о вердикте арбитров боя с Постолом
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Эти грёбаные карточки судей были ужасны — Тейлор о вердикте арбитров боя с Постолом 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Шотландский суперлегковес Джош Тейлор (13-0, 11 КО) в интервью IFL TV согласился с тем, что итоговые карточки судей не отражали действительности в его поединке против украинца Виктора Постола (29-2, 12 КО), который состоялся 23 июня. Напомним, что все три боковых арбитра отдали победу Тейлору с разгромным счётом 118-110, 117-110, 119-108.
«Карточки судей были ужасны. Я был расстроен. Как только было объявлено решение… Эти грёбаные карточки были ужасны. Один судья дал 119-108… Твою мать, 11 раундов мне — это смешно. Я лично оцениваю свою победу в три раунда, может в четыре. Я думаю, что выиграл этот бой, причём я безоговорочный победитель, но Постол выдал отличный поединок. Это был очень равный бой, и я думаю, что я выиграл с преимуществом в три раунда», — отметил Джош.
Напомним, что после победы над Постолом Тейлор стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в суперлёгком весе (63,5 кг), обладателем которого является американец Хосе Карлос Рамирес (22-0, 16 KO).
Это было восхитительно — репортаж vRINGe о поединке Тейлор-Постол
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