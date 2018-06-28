Рамирес ощутил любовь и вибрации земляков, Ангуло «долго шёл» к бою в США: цитаты

Главные участники субботнего вечера бокса на Chesapeake Energy Arena в Оклахоме (США) — суперсредневесы Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) и Роамер Ангуло (23-0, 20 КО) — провели открытую для СМИ тренировку, после которой немного пообщались с журналистами. И чемпион мира WBO из Мексики, и его претендент-панчер из Колумбии оригинальностью предматчевых заявлений не отличались.

Рамирес: «Круто быть в Оклахоме: с того дня, как я сюда приехал, ощущаю любовь и вибрации позитива соотечественников, фанатов и семьи Сауседо. Все поддерживают. Погода окейная, тепло, как у меня дома в Масатлане. Думаю, на арене будет множество мексиканцев, что меня чрезвычайно мотивирует. Хочу подарить фанатам хороший бой, показать, кто тут лучший в дивизионе».

Ангуло: «Я выложусь на все сто. Гарантирую, что фанаты останутся довольны. Мы поработали над тем, чтобы увезти пояс в Колумбию. Я долго шёл к этому (неизвестно, пешком из Колумбии, или же речь о другом, — ред.) и усердно готовился, так что забрать титул — это уже задача-минимум. Рамирес крут, он также упорно готовится, именно потому я считаю, что бой получится классным. Великолепным».

Смотрите также: Рамирес, Ангуло, Сауседо, Альварадо и другие на открытой тренировке: фото

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.