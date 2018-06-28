Ещё
Рамирес ощутил любовь и вибрации земляков, Ангуло «долго шёл» к бою в США: цитаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамирес ощутил любовь и вибрации земляков, Ангуло «долго шёл» к бою в США: цитаты 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Главные участники субботнего вечера бокса на Chesapeake Energy Arena в Оклахоме (США) — суперсредневесы Хильберто Рамирес (37-0, 25 КО) и Роамер Ангуло (23-0, 20 КО) — провели открытую для СМИ тренировку, после которой немного пообщались с журналистами. И чемпион мира WBO из Мексики, и его претендент-панчер из Колумбии оригинальностью предматчевых заявлений не отличались.
Рамирес: «Круто быть в Оклахоме: с того дня, как я сюда приехал, ощущаю любовь и вибрации позитива соотечественников, фанатов и семьи Сауседо. Все поддерживают. Погода окейная, тепло, как у меня дома в Масатлане. Думаю, на арене будет множество мексиканцев, что меня чрезвычайно мотивирует. Хочу подарить фанатам хороший бой, показать, кто тут лучший в дивизионе».
Ангуло: «Я выложусь на все сто. Гарантирую, что фанаты останутся довольны. Мы поработали над тем, чтобы увезти пояс в Колумбию. Я долго шёл к этому (неизвестно, пешком из Колумбии, или же речь о другом, — ред.) и усердно готовился, так что забрать титул — это уже задача-минимум. Рамирес крут, он также упорно готовится, именно потому я считаю, что бой получится классным. Великолепным».
Смотрите также: Рамирес, Ангуло, Сауседо, Альварадо и другие на открытой тренировке: фото
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото Артур Бетербиев против Каллума Джонсона: есть контракт на бой С миру по нитке: выставочный бой Иноуэ, Эггингтон хочет драться с Маргарито
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз88
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином77
Журналист возмутился русскими женщинами370
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро2
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания4
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение