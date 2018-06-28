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Мейвезер-младший купил себе часы за $18 млн
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Мейвезер-младший купил себе часы за $ 18 млн 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Instagram
12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, приобрёл себе часы за $ 18 млн, о чём сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Это мои новые часы, которые называются «Часы миллиардера». Если не знаете, что это такое, то погуглите Billionaire Watch. Стоят они $ 18 млн», — написал Мейвезер-младший.
Часы от Jacob & Co. выполнены из 18-каратного белого золота, 260 карат бриллиантов с изумрудами и отдельных камней массой до 3 карат.
Посмотреть видео можно на странице Флойда Мейвезера-младшего в «Инстаграме».
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