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Сергей Ковалёв: Я не замечал фишек и технических моментов Ломаченко
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Сергей Ковалёв: Я не замечал фишек и технических моментов Ломаченко 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) в интервью youtube-каналу Luckypunch.net рассказал о том, как он оценил бокс от Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), и каким он увидел его крайний бой с Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО).
«У него именно грамотный, умный бокс, — начал рассказ российский боксёр. — Вживую не каждый может оценить и понять этот бокс. Другое дело — смотреть его бокс на телевидении, где специалисты повторяют самые интересные моменты. Увидев это, поражаешься: «Вот это да! Вот он исполнил!» Я именно так оценил его бокс. Смотря первые его бои вживую, я не замечал его фишек, технических моментов, «виртуозов»».
«Сейчас Василий поднабрался опыта, и смотря его бой с Линаресом из первых рядов, я не мог оторваться от такого напряжённого поединка, — вспоминает Сергей. — Схватка была на самом деле очень интересной. Теперь я уже вживую видел всю его тактику, все технические моменты, удары. У меня был просто запредельный интерес. Бой получился напряжённым ещё и из-за достойного соперника, который оказал сопротивление Василию. Весь бой было напряжение, огромный интерес, и когда Вася его нокаутировал — все обрадовались. На самом деле, Линарес непростой. Я его раньше нигде не видел и не думал, что он даст такой бой Василию. Но поединок Линарес провёл грамотно, технично и придерживаясь своей тактики. Наблюдать этот бой вживую было очень интересно».
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