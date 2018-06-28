Менеджер Энтони Джошуа: Сделаем Уайлдеру пояс чемпиона мира по версии Instagram

Бесконечные взаимные обвинения топ-супертяжеловесов Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО), которые уже с год не дают никакого результата на практике, не утомили только тех, кто понятия не имеет, кто эти двое такие. Сегодня с утра американец заявил, что их команда «двигается дальше», так как якобы у Джошуа его боятся.

Менеджер британца Эдди Херн утверждает, что всё в точности наоборот: это, мол, Уайлдер не подписывает договор на бой за неформальное звание абсолютного чемпиона дивизиона.

«Контракт по-прежнему в силе, он всё ещё на столе у твоего менеджера, Дионтэй. Подписывай его — и мы подпишемся тоже, ваши чернила не успеют даже подсохнуть, — сказал функционер в эфире Sky Sports. — Хватит дурить фанатов, Уайлдер. Ты всё ещё можешь подарить им то, что нужно, 13 апреля на стадионе «Уэмбли». За нас и особенно за Энтони не беспокойся — он готов драться с кем угодно».

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С учётом того, сколь яростно чемпион WBC критикует и высмеивает в микроблоге Instagram потенциального противника и его менеджера, последний предлагает американцу ноу-хау.

«У Джошуа четыре мировых титула. У Дионтэя — один. Можем сварганить ему ещё один — пояс чемпиона мира по версии Instagram», — хихикает он с американского любителя устраивать онлайн-драмы и сетевой пафос.

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