Состоится ли бой между Деревянченко и Джейкобсом? Отвечает промоутер американца

По словам британского промоутера Эдди Херна (Matchroom Boxing), согласованы практически все детали сделки о поединке за вакантный титул IBF в среднем весе. Звание чемпиона мира разыграют украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) и американский подопечный Херна, экс-чемпион Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО).

Промоутер не скрывает, что в случае победы Джейкобса постарается организовать тому объединительный поединок с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО) из Великобритании.

Напомним, в начале июня IBF лишила титула казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) — тот всячески избегал боя с обязательным претендентом Деревянченко. Вслед за этим был назначен бой за вакантный титул между украинцем и следующим в рейтинге — экс-чемпионом Джейкобсом. Не дождавшись начала переговоров, промоутер Деревянченко Лу Дибелла (DiBella Entertainment) инициировал у IBF незамедлительные промоутерские торги, которые, похоже, всё же не понадобятся.

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