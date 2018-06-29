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В Алеппо возобновились бои между армией и террористами
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В Алеппо возобновились бои между армией и террористами 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской провинции Алеппо возобновились бои между республиканской армией и джихадистами. Ситуация обострилась на севере мухафазы, передаёт Федеральное агентство новостей.
Перестрелки идут в районе населённого пункта Мареа. Кроме того, на севере Алеппо, официальный Дамаск продолжает спецоперацию против радикалов. Бои идут в районе деревни Хрейтан.
Параллельно в провинции Даръа мирные жители проводят митинг в поддержку республиканского правительства. Сирийцы выступают за эвакуацию незаконных бандформирований с территории мухафазы. Джихадисты уже теряют свои стратегические позиции в провинции — 28 июня около шестисот исламистов сдались правительственным силам.
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