В Алеппо возобновились бои между армией и террористами

В сирийской провинции Алеппо возобновились бои между республиканской армией и джихадистами. Ситуация обострилась на севере мухафазы, передаёт Федеральное агентство новостей

Перестрелки идут в районе населённого пункта Мареа. Кроме того, на севере Алеппо, официальный Дамаск продолжает спецоперацию против радикалов. Бои идут в районе деревни Хрейтан.

Параллельно в провинции Даръа мирные жители проводят митинг в поддержку республиканского правительства. Сирийцы выступают за эвакуацию незаконных бандформирований с территории мухафазы. Джихадисты уже теряют свои стратегические позиции в провинции — 28 июня около шестисот исламистов сдались правительственным силам.