«Руки‐базуки» вызвал Соболева на ринг

«Сегодня провел бой с Афоней (Афонин — создатель блога «Афоня TV»). Приложив все свои усилия, он выдержал мои мощные базуки. Обращаясь ко всем *** (врунам) в интернете, а особенно к Соболеву, *** *** (изнасилованному преподавателю), выходи к нам на ринг, а то мы уведем у тебя твою девушку», — сказал Кирилл.

Во втором ролике парни в шутку дерутся на ринге. Заметно, что Афонин превосходит в силе и технике своего оппонента. «Соболев, трепещи. Вертушки тут не спасут», — подписали видео блогеры, имея в виду, очевидно, вот этот ролик.

Ранее Соболев рассказал о том, как снималось постановочное нападение на него. Блогер извинился перед теми, кого обманул, и похвалил СМИ, которые засомневались в произошедшем.