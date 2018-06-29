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«Руки‐базуки» вызвал Соболева на ринг
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«Руки‐базуки» вызвал Соболева на ринг 

360tv.ru 1 час назад
Российский боксер и блогер Андрей Афонин выложил в своем Instagram совместный ролик с Кириллом Терешиным, известным как «Руки‐базуки». В нем Терешин вызывает на бой другого блогера ‐ Николая Соболева.
«Сегодня провел бой с Афоней (Афонин — создатель блога «Афоня TV»). Приложив все свои усилия, он выдержал мои мощные базуки. Обращаясь ко всем *** (врунам) в интернете, а особенно к Соболеву, *** *** (изнасилованному преподавателю), выходи к нам на ринг, а то мы уведем у тебя твою девушку», — сказал Кирилл.
Во втором ролике парни в шутку дерутся на ринге. Заметно, что Афонин превосходит в силе и технике своего оппонента. «Соболев, трепещи. Вертушки тут не спасут», — подписали видео блогеры, имея в виду, очевидно, вот этот ролик.
Ранее Соболев рассказал о том, как снималось постановочное нападение на него. Блогер извинился перед теми, кого обманул, и похвалил СМИ, которые засомневались в произошедшем.
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