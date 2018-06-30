Джонсон: Сомневаюсь, что у Бетербиева сильнее удар, чем у меня

Артур Бетербиев (12-0, 12 КО) из РФ, являющийся чемпионом IBF в весе до 79,4 кг, посредством соцсетей уведомил о том, что подписал контракт на бой — соперником по первой защите титула россиянина станет безвестный британец Каллум Джонсон (17-0, 12 КО).

В интервью Ring TV претендент рассуждает о том, как согласился принять вызов грозного нокаутёра Бетербиева: «Смотрел за реакцией зрителей, комментирующих мой бой с Бетербиевым. Некоторые поздравляют, желают успеха. Некоторые считают, что я сошёл с ума, что мне пора писать завещание. Но я вам так скажу: я с 12 лет в боксе, мечтал пацаном, что буду драться за чемпионский титул. И мне выпал этот шанс, так с какого же фига мне отказываться? Да и болельщики меня тогда смешают с г**ном, скажут, что я обо**ался от страха».

В ноябре 2017 года Бетербиев завоевал вакантный титул, нокаутировав в последнем раунде Энрико Кёллинга (26-2, 8 КО) из ФРГ. С тех пор россиянин не боксировал, ведь сконцентрирован на судебных тяжбах с собственным промоутером. Джонсон надеется, что в этом может быть его шанс: «Бетербиев достаточно таки давненько выходил в последний раз в ринг. А аматорская карьера хороша и у него, и у меня. У него немного круче, ведь он был чемпионом мира. Но всё дело в том, что я не выступал на чемпионатах, у меня не было шанса взять там золото».

«У меня в любительской карьере были поединки против россиян, и я побеждал их. Я много бойцов побил из Восточной Европы. У меня опыт более 50 боёв. Странно, что люди об этом не говорят. Ведь мои шансы достаточно таки высоки. Он — нокаутёр, но я сомневаюсь, что у меня удар послабее. И я не верю, что он сильнее меня. Но вскоре мы выясним это», — бахвалится претендент.

«Я верю, что в удачный день мне под силу побить кого угодно, — завёлся Джонсон. — Если донесу удар до челюсти, то никто не выдержит моей плюхи. И я понимаю, что точно также, вряд ли я смогу продолжить бой, если прозеваю его удар в челюсть. Думаю, это будет зрелищный бой. Поединок может закончиться в первом раунде или пройти всю дистанцию. Но у нас разные стили боксирования, поэтому будет интересно».

Поединок с Бетербиевым состоится в США, предположительно в Нью-Йорке или Чикаго. Джонсон не видит в этом никаких проблем: «Да мне, признаться, без разницы, где боксировать. Будь это Нью-Йорк или Чикаго, буду счастлив вернуться оттуда с чемпионским поясом».

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