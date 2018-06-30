Андеркард Пакьяо–Маттиссе: интернационал, рекорды, титульные бои и проспекты 

В андеркарде локального мегафайта Пакьяо–Маттиссе вакантный титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) разыграют 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) 25-летний филиппинец Джек Тепора (21-0, 16 КО) и ранее не выезжавший за пределы родины 28-летний мексиканец Эдивальдо Ортега (26-1-1, 12 КО).
Кроме того, 23-летний китаец
Люй Бинь (1-0, 1 КО) может побить рекорд Ломаченко и Муангсурина (стали чемпионами мира в третьем поединке в профи): он сразится с венесуэльцем Карлосом Канисалесом (20-0-1, 16 КО), чемпионом WBA в первом наилегчайшем весе (до 49 кг). Бинь в дебюте прошёл соперника с отрицательным рекордом.
Вакантный титул IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) разыграют 35-летний третий номер рейтингаМорути Мталане (35-2, 24 КО) из ЮАР и пятый — Мухаммад Васим (8-0, 6 КО) из Пакистана.
Также в андеркарде выступит спарринг-партнёр Пакмена, австралиец Джордж Камбосос (14-0, 8 КО) из лёгкого веса (до 61,2 кг): он сразится с филиппинцем
Джей-Аром Магбу (17-1, 8 KO).
Малазийский полусредневес (до 66,7 кг) Т иена Талаян (5-0, 2 КО) встретится с индийцем
Сиддхартхой Варма (4-1, 1 КО), а его соотечественник
Аилман Абу Бакар (7-0, 3 КО) — с индонезийцем
Джундулла Фаузаном (5-2, 2 КО) из полулёгкого веса (до 57,2 кг).
Ещё один китаец на разогреве, легковес
Янг Йонкъян (10-0, 7 КО), подерётся с филиппинцем
Хармонито дела Торре (19-1, 12 КО).
Всего в сетке — 12 поединков. Вечер точно не будет томным.
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