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Проспект супертяжёлого веса Владислав Сиренко забил в Африке человека–ананаса
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Проспект супертяжёлого веса Владислав Сиренко забил в Африке человека–ананаса 

Vringe.com 48 минут назад
The Mistico Equestrian Center, Парл, ЮАР. На самом юге Африки 23-летний проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Владислав Сироенко (8-0, 7 КО), который проживает в этой экзотической для украинцев стране, завоевал первый в карьере профибоксёра титул — интернационального чемпиона по версии WBF. Уроженец Киева менее чем за минуту забив конголезского джорнимена Найфа Дидье (6-4, 5 КО).
39-летний уроженец Киншасы начал поединок бодро — как и его украинский соперник. Но вскоре выяснилось, что разница в точности и ударной мощи не в пользу боксёра с «ананасовой» причёской.
Спустя полминуты встречи Влад левым боковым на отходе зацепил висок противника, отбросил его в угол и там забил до падения — нокдаун. Рефери чисто формально дал бою продолжиться, хотя Дидье был в состоянии, когда вряд ли вспомнил бы своё имя. Пара секунд добивания — и отмашка. ТКО 1.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сиренко-Дидье
Карьера Сиренко в профи длится всего 13 месяцев. Возможно, вскоре последует рост уровня противников. Его готовит к боям коуч Джеймс Али Башир.
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