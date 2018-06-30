Проспект супертяжёлого веса Владислав Сиренко забил в Африке человека–ананаса

The Mistico Equestrian Center, Парл, ЮАР. На самом юге Африки 23-летний проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Владислав Сироенко (8-0, 7 КО), который проживает в этой экзотической для украинцев стране, завоевал первый в карьере профибоксёра титул — интернационального чемпиона по версии WBF. Уроженец Киева менее чем за минуту забив конголезского джорнимена Найфа Дидье (6-4, 5 КО).

39-летний уроженец Киншасы начал поединок бодро — как и его украинский соперник. Но вскоре выяснилось, что разница в точности и ударной мощи не в пользу боксёра с «ананасовой» причёской.

Спустя полминуты встречи Влад левым боковым на отходе зацепил висок противника, отбросил его в угол и там забил до падения — нокдаун. Рефери чисто формально дал бою продолжиться, хотя Дидье был в состоянии, когда вряд ли вспомнил бы своё имя. Пара секунд добивания — и отмашка. ТКО 1.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сиренко-Дидье

Карьера Сиренко в профи длится всего 13 месяцев. Возможно, вскоре последует рост уровня противников. Его готовит к боям коуч Джеймс Али Башир.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.