Дмитрий Бивол готовится к бою с Айзеком Чилембой: видео 

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (13-0, 11 KO) продолжает подготовку к поединку против малавийца Айзека Чилембы (25-5-2, 10 KO), который пройдёт 4 августа в Атлантик Сити (США). Вашему вниманию — видеофрагменты тренировочных будней Дмитрия, которыми он поделился на своей странице в Instagram.
Напомним, что свой крайний поединок Дмитрий завершил победой техническим нокаутом в 12-м раунде над кубинцем Салливаном Баррерой (21-2, 14 KO).
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Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)
29 Июн 2018 в 11:06 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.