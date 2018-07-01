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Майк Альварадо и Трей Липпе одерживают победы в Оклахоме
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Майк Альварадо и Трей Липпе одерживают победы в Оклахоме 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Сheasepeake Energy Arena, Оклахома-Сити, штат Оклахома, США. Экс-чемпион мира, полусредневес из США (до 66,7 кг) Майк Альварадо (39-4, 27 КО) победил техническим нокаутом джорнимена из Мексики Мартина Мартинеса (18-15-1, 11 КО).
Несмотря на уровень соперника, Альварадо пришлось несладко — поединок отчётливо продемонстрировал, что американец давно миновал пик формы и должен всерьёз задуматься об окончании карьеры.
В первой половине боя Альварадо выглядел лучше, но после экватора Мартинес выровнял ход боя, несколько раз потряс американца и хорошенько посёк. Рефери остановил поединок в 9-й трёхминутке, посчитав, что рассечение мексиканца слишком опасное для продолжения схватки.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Альварадо-Мартинес (возможно, появится в скором времени)
Перспективный супертяж (свыше 90,7 кг) Трей Липпе (15-0, 15 КО) из США продолжил избиение безнадёжных джорнименов, побив на этот раз немолодого соотечественника Байрона Полли (30-23-1, 13 КО).
За неполных три раунда Полли не единожды оказывался на канвасе: дважды в первом раунде, один раз во втором и дважды в третьем, после чего рефери остановил поединок. Тем не менее, джорнимен стойко огрызался и продемонстрировал, что в защите проспекта зияют огромные дыры — парочку раз Полли здорово потряс Липпе.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Липпе-Полли (появится в скором времени) Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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