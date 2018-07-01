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Г. Рамирес: хочу боёв с Дигейлом, Гроувзом и Бенавидесом
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Г. Рамирес: хочу боёв с Дигейлом, Гроувзом и Бенавидесом 

Чемпионат.com 3 часа назад
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Гилберто Рамирес прокомментировал победу над Роамером Ангуло, а также поделился планами на будущее.
«Я недоволен боем. Я хотел бы выступить лучше. Планирую вернуться к тренировкам, обсудить с моей командой этот бой и продолжать работать. Нужно работать, потому что я хочу стать боксёром уровня рейтинга pound-for-pound.
Ангуло очень хотел забрать мой титул. Но теперь я планирую перейти к объединительным поединкам. Хочу боёв с Джеймсом Дигейлом, Джорджем Гроувзом и Давидом Бенавидесом", — приводит слова мексиканца RingTV.
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