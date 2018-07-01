Жесть, мясо и кровища. Дюжина стоп–кадров интенсивной драки Сауседо и Заппы

24-летний житель Оклахома-сити из суперлёгкого веса Алекс «El Cholo» Сауседо (28-0, 18 КО) сегодня на пару с австралийским середняком Леонардо Заппавиньей (37-4, 27 КО) устроил на ринге Chesapeake Energy Arena в родном городе кровопролитное побоище, одолев соперника техническим нокаутом в 7-м раунде.

В 3-м Алекс повалил Лео в нокдаун, однако в 4-м и сам оказался на грани поражения.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сауседо-Заппавинья

Американец мексиканского роду стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO и, вполне может так случиться, одним из участников Суперсерии–2 в 63,5 кг.

Фото — BoxingScene

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