Ещё
Жесть, мясо и кровища. Дюжина стоп–кадров интенсивной драки Сауседо и Заппы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Определился соперник России по четвертьфиналу
Определился соперник России по четвертьфиналу

Жесть, мясо и кровища. Дюжина стоп–кадров интенсивной драки Сауседо и Заппы 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
24-летний житель Оклахома-сити из суперлёгкого веса Алекс «El Cholo» Сауседо (28-0, 18 КО) сегодня на пару с австралийским середняком Леонардо Заппавиньей (37-4, 27 КО) устроил на ринге Chesapeake Energy Arena в родном городе кровопролитное побоище, одолев соперника техническим нокаутом в 7-м раунде.
В 3-м Алекс повалил Лео в нокдаун, однако в 4-м и сам оказался на грани поражения.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сауседо-Заппавинья
Американец мексиканского роду стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO и, вполне может так случиться, одним из участников Суперсерии–2 в 63,5 кг.
Фото — BoxingScene
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Деян Златичанин — Роберто Рамирес Вячеслав Шабранский — о поединке Александра Усика и Мурата Гассиева Джонсон: Сомневаюсь, что у Бетербиева сильнее удар, чем у меня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеева забрали на допинг-контроль97
Акинфеев сделал заявление после исторической победы351
Россия одержала фантастическую победу над Испанией1644
Европа спешно отменяет бойкот. Министры хотят на ЧМ190
Игнашевич отличился автоголом и попал в историю188
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение