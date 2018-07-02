Педраса в шоке: чемпион WBO Бельтран дебютную защиту проведёт против россиянина

Как мы сообщали ранее, в промоутерской компании Top Rank намеревались устроить в августе междусобойчик за чемпионский титул по версии WBO в лёгком весе — чемпион-ветеран Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) из Мексики должен был провести дебютную защиту титула против экс-чемпиона из Пуэрто-Рико Хосе Педрасы (24-1, 12 КО). Оба бойца представляют компанию Top Rank Promotions.

Планы TRP подпортили во Всемирной боксёрской организации (WBO) — теперь Бельтрану предстоит бой с первым номером рейтинга Романом Андреевым (21-0, 15 КО) из России. Промоутерские торги за право организации боя между Бельтраном и Андреевым состоятся 3 июля в Пуэрто-Рико в штаб-квартире WBO. Минимальная ставка составит $150 тысяч.

Тем не менее, президент WBO Франсиско Валкарсель, известный в том числе лояльным отношением к бойцам промоутера Боба Арума (Top Rank), не исключает, что сперва всё-таки Бельтран встретится с Педрасой: «На самом деле Педраса намного ближе к чемпионскому титулу, чем это кажется со стороны».

Напомним, ранее сообщалось, что Андреев выступит в июле в Москве (Россия) в андеркарде финала турнира тяжеловесов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) — поединка между украинским чемпионом Александром Усиком (14-0, 11 КО) и чемпионом из РФ Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

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