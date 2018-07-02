Промоутер рассказал о главном преимуществе Паркера над Уайтом

Интересное замечание высказал промоутер Дэвид Хиггинс (Duco Events) в преддверии боя подопечного, экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе новозеландца Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) против британца Диллиана Уайта (23-1, 17 КО) — поединок состоится 28 июля в Лондоне (Великобритания).

По мнению Хиггинса, главное преимущество Паркера над Уайтом — хладнокровие: «Уайт не умеет сохранять спокойствие настолько же хорошо, как это делает Паркер. Ему всегда приходится бороться со своими эмоциями, всегда есть риск, что Уайт сорвётся. А в ринге это сильно мешает. В поединке очень важно сохранять спокойствие».

«Я говорю о том, что Уайт непременно начнёт рисковать, а значит и раскрываться. В попытке нокаутировать Паркера, он подвергнет себя серьёзному риску быть пойманным встречным ударом. А если бой превратится в рубку, то у Паркера будет преимущество — он лучше держит удар и у него быстрее руки», — цитирует Хиггинса Sky Sports.

Ранее Уайт высмеял тактику на бой Паркера в проигранном мартовском объединительном поединке против чемпиона Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) — по мнению Уайта, Паркер и не дрался вовсе, а только лишь беспокоился, чтобы не пропустить чего-нибудь увесистого: «Надеюсь, 28 июля Паркер выйдет в ринг драться и оставит дома свои беговые кроссовки».

Новозеландец не стал отвечать на выпад оппонента и даже отдал тому должное: «Знаете, в боксе часто бывает, когда бойцы предпочитают не встречаться в ринге с опасными соперниками, ищут кого попроще. Отдаю должное Уайту за то, что он не из таких. А так… Мы оба молоды, амбициозны. Оба хотим победить».

Читайте также: Паркер: У Уайта хорошая держалка, но один удар может изменить всё Напомним, промоутер Уайта Эдди Херн (Matchroom Boxing) обратился в WBO с просьбой назначить поединок между Уайтом и Паркером отборочным — за звание обязательного претендента. Действующий чемпион WBO (а также WBA Super/IBF) — британец Энтони Джошуа, также подопечный Херна.

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