Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Вячеслав Шабранский (19-2, 16 KO) дал интервью порталу ESNews, в котором поведал о спаррингах с мексиканской звездой Саулем Альваресом (49-1-2, 34 KO), рассказал об украинском стиле бокса, украинских боксёрах и о том, когда ожидается его следующий бой.
— Есть ли у тебя дата боя?
— Ещё нет, но я всегда готов.
— Чего ты ожидаешь?
— Мой промоутер говорит, что у меня ожидается бой в январе-феврале.
— Ок, ты в ожидании, но ты выглядишь в форме.
— Сейчас мой вес в пределах 82,5-84 кг.
— Ты когда-нибудь спарринговал с Давидом Бенавидесом?
— Да, ранее.
— А с Хильберто Рамиресом?
— Да, с обоими.
— Если они подерутся, то кто победит?
— На самом деле очень сложно сказать, оба на самом деле крепкие, умные ребята. Это будет интересный бой.
— Джошуа и Уайлдер не встретятся в ринге. Джошуа будет боксировать с Поветкиным, а Уайлдер с Бризилом. Что ты думаешь по поводу этих поединков?
— Могу сказать тоже самое. Это хорошие бои. Это четверо опасных, больших, не трусливых парней.
— Что ты думаешь по поводу реванша между Головкиным и Канело? Они не встретятся между собой до взвешивания, не будет пресс-конференций, битвы взглядов, они ненавидят друг друга.
— Я не знаю, нравятся они друг другу или нет. Первый бой был интересен. Как пройдёт второй бой? Ты никогда не знаешь.
— Ты спарринговал с Головкиным и Канело?
— Я спарринговал с Канело.
— Ты же выступаешь в полутяжёлом весе…
— Я помогал ему готовиться к бою с Чавесом. Тогда был очень хороший тренировочный лагерь. Я многому научился у Канело.
— Например, чему?
— У него хорошая защита и он очень крепкий парень для среднего веса.
— Сколько раундов ты с ним провёл?
— Около 6-8 раундов в день. Я был в лагере около двух недель. Мы спарринговали три раза в неделю, а на выходные я возвращался домой.
— Ты провёл с ним в общей сложности 60-80 раундов?
— Может даже и больше.
— Что делает Канело таким хорошим боксёром?
— Он очень хорошо защищается, и он очень крепкий боец. Когда я с ним спарринговал, то я был удивлён. Он реально мощный. Во время первого спарринга он меня удивил.
— Когда вы спарринговали, сколько весил Канело?
— Я думаю около 76-77 кг.
— Как ты думаешь, если Канело поднимется во второй средний вес он будет успешен?
— Посмотрим [смеётся].
— Какой у Канело стиль: мексиканский, украинский, русский?
— Нет, у него мексиканский стиль.
— Насколько быстры у него руки?
— Да, у него быстрые руки. Он также знает, как удивить тебя. Ты бросаешь джеб, а взамен получаешь удары по корпусу и не понимаешь, откуда они прилетели [смеётся].
— У него также хороший подбородок. Мы это видели в бое с Головкиным.
— Да, это так.
— Ты общался с ним? Он приятный человек?
— Да.
— О чём вы разговаривали?
— Он приятный парень, как и Головкин. Когда ты общаешься с ними, тебе комфортно. Ты среди них как свой, не как боксёр, а как человек.
— Ты был в его лагере, что тебя больше всего впечатлило? Может это тяжёлые тренировки или ещё что-то?
— Я думаю, что у него очень сильная команда. Это очень помогает ему.
— Ты спарринговал с Усиком, Гассиевым, Канело. С кем из чемпионов ты ещё спарринговал?
— Рамирес, Беавидес, я спарринговал со многими.
— Гассиев, Усик, Канело, Бенавидес…Кто из чемпионов имеет самый сильный удар?
— [смеётся] Ломаченко.
— Ты спарринговал с ним?
— Нет.
— Ты думаешь Лома король pound-for-pound?
— Я думаю, да.
— Кто номер два?
— Усик.
— А номер три?
— Давай остановимся на втором номере.
— Если я поеду в Украину, какой город самый лучший в плане бокса?
— Ты знаешь, каждый город хорош. Везде есть хорошие тренеры. Тяжело сказать, какой лучше сейчас.
— Если я приеду в Киев, то в какой боксёрский зал ты порекомендуешь?
— В Киеве много залов, не один и не два.
— А какой лучший?
— Я не помню названий.
— Ты был в них?
— Да, конечно.
— А где тренируются олимпийцы?
— Они тренируются рядом с Киевом. Место называется Конча-Заспа, оно находится в 20 минутах езды от Киева. Обычно мы тренировались там в составе олимпийской команды.
— Могу ли я туда попасть?
— Можешь, только нужно предупредить, чтобы кто-то встретил. В Украине очень хорошие люди. Скромные, почтительные.
— Но занятые.
— Правильно. Сначала бизнес, потом спорт.
— Ты когда-нибудь видел бойцов тренирующихся упорнее, чем украинцы?
— Когда я был молодым, я тренировался очень упорно для своих лет. Я старался стать лучшим. Когда я приехал в США, то познал новые для себя стили. Я начал изучать всё заново, с нуля. Я знал бокс как любитель, но украинский стиль и мексиканский стиль очень разные.
— Расскажи о украинском стиле бокса. Как ты можешь его объяснить?
— Надирать задницу всем [смеётся].
— А с точки зрения бокса. Он более фундаментальный?
— Да, базовая защита, множество передвижений.
— Наносить удары и не получать в ответ?
— Верно.
— А мексиканский стиль — это выбрасывание миллионов ударов?
— Ты же знаешь [смеётся].
— Но украинские бойцы очень умны.
— Да.
— Ломаченко говорил, что с Митрофановым у него были самые тяжёлые спарринги. Почему он так сказал?
— Митрофанов очень хорош. Он всегда очень упорно тренируется. Дмитрий — очень крутой.
— Ты знаешь единственного украинца, который боксирует в мексиканском стиле?
— Нет. Кто это?
— Иван Редкач.
— Не-ет [смеётся]. Да, он много работал с мексиканцами, но я не думаю, что у него мексиканский стиль.
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