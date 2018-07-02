Ломаченко бьёт сильнее всех — интервью Вячеслава Шабранского

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Вячеслав Шабранский (19-2, 16 KO) дал интервью порталу ESNews, в котором поведал о спаррингах с мексиканской звездой Саулем Альваресом (49-1-2, 34 KO), рассказал об украинском стиле бокса, украинских боксёрах и о том, когда ожидается его следующий бой.

— Есть ли у тебя дата боя?

— Ещё нет, но я всегда готов.

— Чего ты ожидаешь?

— Мой промоутер говорит, что у меня ожидается бой в январе-феврале.

— Ок, ты в ожидании, но ты выглядишь в форме.

— Сейчас мой вес в пределах 82,5-84 кг.

— Да, ранее.

— Да, с обоими.

— Если они подерутся, то кто победит?

— На самом деле очень сложно сказать, оба на самом деле крепкие, умные ребята. Это будет интересный бой.

— Джошуа и Уайлдер не встретятся в ринге. Джошуа будет боксировать с Поветкиным, а Уайлдер с Бризилом. Что ты думаешь по поводу этих поединков?

— Могу сказать тоже самое. Это хорошие бои. Это четверо опасных, больших, не трусливых парней.

— Что ты думаешь по поводу реванша между Головкиным и Канело? Они не встретятся между собой до взвешивания, не будет пресс-конференций, битвы взглядов, они ненавидят друг друга.

— Я не знаю, нравятся они друг другу или нет. Первый бой был интересен. Как пройдёт второй бой? Ты никогда не знаешь.

— Ты спарринговал с Головкиным и Канело?

— Я спарринговал с Канело.

— Ты же выступаешь в полутяжёлом весе…

— Я помогал ему готовиться к бою с Чавесом. Тогда был очень хороший тренировочный лагерь. Я многому научился у Канело.

— Например, чему?

— У него хорошая защита и он очень крепкий парень для среднего веса.

— Сколько раундов ты с ним провёл?

— Около 6-8 раундов в день. Я был в лагере около двух недель. Мы спарринговали три раза в неделю, а на выходные я возвращался домой.

— Ты провёл с ним в общей сложности 60-80 раундов?

— Может даже и больше.

— Что делает Канело таким хорошим боксёром?

— Он очень хорошо защищается, и он очень крепкий боец. Когда я с ним спарринговал, то я был удивлён. Он реально мощный. Во время первого спарринга он меня удивил.

— Когда вы спарринговали, сколько весил Канело?

— Я думаю около 76-77 кг.

— Как ты думаешь, если Канело поднимется во второй средний вес он будет успешен?

— Посмотрим [смеётся].

— Какой у Канело стиль: мексиканский, украинский, русский?

— Нет, у него мексиканский стиль.

— Насколько быстры у него руки?

— Да, у него быстрые руки. Он также знает, как удивить тебя. Ты бросаешь джеб, а взамен получаешь удары по корпусу и не понимаешь, откуда они прилетели [смеётся].

— У него также хороший подбородок. Мы это видели в бое с Головкиным.

— Да, это так.

— Ты общался с ним? Он приятный человек?

— Да.

— О чём вы разговаривали?

— Он приятный парень, как и Головкин. Когда ты общаешься с ними, тебе комфортно. Ты среди них как свой, не как боксёр, а как человек.

— Ты был в его лагере, что тебя больше всего впечатлило? Может это тяжёлые тренировки или ещё что-то?

— Я думаю, что у него очень сильная команда. Это очень помогает ему.

— Ты спарринговал с Усиком, Гассиевым, Канело. С кем из чемпионов ты ещё спарринговал?

— Рамирес, Беавидес, я спарринговал со многими.

— Гассиев, Усик, Канело, Бенавидес…Кто из чемпионов имеет самый сильный удар?

— [смеётся] Ломаченко.

— Ты спарринговал с ним?

— Нет.

— Ты думаешь Лома король pound-for-pound?

— Я думаю, да.

— Кто номер два?

— Усик.

— А номер три?

— Давай остановимся на втором номере.

— Если я поеду в Украину, какой город самый лучший в плане бокса?

— Ты знаешь, каждый город хорош. Везде есть хорошие тренеры. Тяжело сказать, какой лучше сейчас.

— Если я приеду в Киев, то в какой боксёрский зал ты порекомендуешь?

— В Киеве много залов, не один и не два.

— А какой лучший?

— Я не помню названий.

— Ты был в них?

— Да, конечно.

— А где тренируются олимпийцы?

— Они тренируются рядом с Киевом. Место называется Конча-Заспа, оно находится в 20 минутах езды от Киева. Обычно мы тренировались там в составе олимпийской команды.

— Могу ли я туда попасть?

— Можешь, только нужно предупредить, чтобы кто-то встретил. В Украине очень хорошие люди. Скромные, почтительные.

— Но занятые.

— Правильно. Сначала бизнес, потом спорт.

— Ты когда-нибудь видел бойцов тренирующихся упорнее, чем украинцы?

— Когда я был молодым, я тренировался очень упорно для своих лет. Я старался стать лучшим. Когда я приехал в США, то познал новые для себя стили. Я начал изучать всё заново, с нуля. Я знал бокс как любитель, но украинский стиль и мексиканский стиль очень разные.

— Расскажи о украинском стиле бокса. Как ты можешь его объяснить?

— Надирать задницу всем [смеётся].

— А с точки зрения бокса. Он более фундаментальный?

— Да, базовая защита, множество передвижений.

— Наносить удары и не получать в ответ?

— Верно.

— А мексиканский стиль — это выбрасывание миллионов ударов?

— Ты же знаешь [смеётся].

— Но украинские бойцы очень умны.

— Да.

— Ломаченко говорил, что с Митрофановым у него были самые тяжёлые спарринги. Почему он так сказал?

— Митрофанов очень хорош. Он всегда очень упорно тренируется. Дмитрий — очень крутой.

— Ты знаешь единственного украинца, который боксирует в мексиканском стиле?

— Нет. Кто это?

— Не-ет [смеётся]. Да, он много работал с мексиканцами, но я не думаю, что у него мексиканский стиль.

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